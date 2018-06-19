Metruk yapılar didik didik aranıyor

-Narkotik köpeği Ateş'in çalışmaları



( ESKİŞEHİR )- Narko Timler Eskişehir'de çalışmalarına devam ediyor ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de uyuşturucuya karşı çalışmalarına devam eden polis ekipleri, kentte bulunan metruk yapıları adeta didik didik arıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuya karşı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Şarhöyük Mahallesi'ni belirleyen Narko ekipleri, önceden belirlenen metruk yapılarda arama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalara narkotik köpeği Ateş'de destek verirken, uyuşturucu zulalarının bulunması hedeflendi. Öte yandan çalışmalar sırasında çevredeki vatandaşların polis ekiplerine metruk yapılar ile ilgili bilgiler vermesi takdirle karşılandı.

