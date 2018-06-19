Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Metruk yapılar didik didik aranıyor

Metruk yapılar didik didik aranıyor

Polis ekiplerinin metruk yapılarda arama yapması

Polis Uyuşturucu Narkotik Polis Ekipleri Ulalar 

-Narkotik köpeği Ateş'in çalışmaları

( ESKİŞEHİR )- Narko Timler Eskişehir'de çalışmalarına devam ediyor ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de uyuşturucuya karşı çalışmalarına devam eden polis ekipleri, kentte bulunan metruk yapıları adeta didik didik arıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuya karşı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Şarhöyük Mahallesi'ni belirleyen Narko ekipleri, önceden belirlenen metruk yapılarda arama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalara narkotik köpeği Ateş'de destek verirken, uyuşturucu zulalarının bulunması hedeflendi. Öte yandan çalışmalar sırasında çevredeki vatandaşların polis ekiplerine metruk yapılar ile ilgili bilgiler vermesi takdirle karşılandı.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı