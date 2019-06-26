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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Metruk evde 70 kaçak Suriyeli yakalandı

Metruk evde 70 kaçak Suriyeli yakalandı

Gözaltına alınan şahıslar

Akalan Alabalık Harekete Geç Polis Ekipleri Sınır Dışı 

-Gözaltına alınan şahıslar kaldığı ev

( KONYA -ÖZEL) KONYA

- Konya'da bir metruk evde kalabalık bir grubun kaldığı ihbarını alan polis ekipleri, düzenlenen baskınla Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 70 Suriye uyruklu şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin terör ve çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesinde bulunan bir metruk eve kalabalık bir grubun getirildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri adresi fiziki takibe alarak başlattığı çalışma kapsamında operasyon için düğmeye bastı. Yabancı şahısların olduğu adrese yapılan baskında 70 kişilik grup yakalandı. Burada gözaltına alınan şahısların 15 ile 70 yaş grubunda olduğu belirlendi. Buradaki işlemlerinin ardından şahıslar polis ekipleri tarafından İl Göç İdaresine götürüldü. Türkiye'ye kaçak yollarla giren şahısların arasındaki 5 kişinin ise terör ve çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlendi. Şahısların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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