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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Metruk binalarda narkotik uygulaması yapıldı - GİRESUN

Metruk binalarda narkotik uygulaması yapıldı - GİRESUN

- Metruk binalarda narkotik uygulaması - Uygulamadan görüntüler - Narkotik köpeği "Zuma"dan görüntü Giresun 'da metruk binalarda narkotik uygulaması yapıldıGİRESUN (AA) - Giresun Emniyet Müdürlüğünce okul çevrelerinde bulunan metruk binalarda narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Narkotik ve Yunus ekiplerinin katıldığı uygulamada, 8 mahalledeki 10 metruk bina kontrol edildi. Aramalara hassas burunlu narkotik köpeği "Zuma" da katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılın 11 aylık döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kilo 245 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 126 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Trol 

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