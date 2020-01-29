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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Metruk binada yangın çıktı, araçlar yanmaktan son anda kurtuldu

Metruk binada yangın çıktı, araçlar yanmaktan son anda kurtuldu

Yangından görüntü

Televizyon Polis Bild 

-İtfaiye ve polisten görüntü

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otoparkın içinde bulunan metruk binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle otoparktaki araçlar zarar görmekten son anda kurtuldu.Yangın, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir otoparkın içinde bulunan metruk binanın çatı kısmındaki yatak, televizyon ve ısıtıcılar bir anda alev aldı. İş yeri çalışanı durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden önlerken, alevlerin park halindeki araçlara sıçramaması olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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