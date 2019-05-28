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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Metruk binada korkutan yangın

Metruk binada korkutan yangın

İtfaiye ekiplerinden detaylar

Sigara İzmariti Sarılar Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-İtfaiye araçlarından detaylar
-Söndürme çalışmaları
-detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan metruk bir binada meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangın Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Ertuğrul Mahallesi Dibek Sokak'ta bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk halde bulunan binadan dumanlar yükselmeye başladı.
Binadan dumanlar yükseldiğini fark eden duyarlı vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılarak, durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri dumanlar yükselen metruk binadaki yangına müdahale çalışmaları başlattı. Binaya atılan sigara izmariti yangın çıkardı İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi sırasından mahalle sakinleri de sokağa çıkarak söndürme çalışmalarını merakla izledi. İtfaiye erleri çıkan yangını söndürürken Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangının sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.
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