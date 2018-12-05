Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Metrobüse kaçak binmek isteyen çocuklar E-5’te tehlike saçtı...O anlar kamerada

Metrobüse kaçak binmek isteyen çocuklar E-5’te tehlike saçtı...O anlar kamerada

Çocukların karşıya tehlikeli geçişi

Metrobüs Durağı Kaçak Kamera 

-Metrobüs tellerinden tırmanmaları
--Arşiv Görüntü-
-Daha önce metrobüse binmeye çalışan çocuğun öldüğü kazanın arşiv görüntüleri

( İSTANBUL -ÖZEL)- Yaşanan anlar kameraya yansırken geçtiğimi aylarda aynı noktada 1 çocuk metrobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetmişti İSTANBUL

- Esenyurt Saadetdere’de Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı. Geçtiğimiz 1 Mayıs günü ise aynı yerde metrobüse kaçak binmek isteyen bir çocuk metrobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Saadetdere Metrobüs durağında yaşandı. Metrobüse kaçak binebilmek için canlarını hiçe sayan çocukların izlediği yöntem kameralara yansıdı. E-5 Karayolu’nda hızla geçen araçlara aldırış etmeden hem kendi canlarını hem de araçtakilerin canını hiçe sayan çocuklar her zaman bu davranışı sergiledikleri öğrenildi. Gerek belediye gerekse emniyet ekiplerinin aldığı tedbirlere aldırmayan çocukların o anlar ise görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Yabancı uyruklu olduğu düşünülen iki çocuk bir müddet E-5’te süratle geçen arabalara aldırmadan yürüdü. Daha sonra metrobüs durağının demirlerinden tırmanarak metrobüse ulaştı. Öte yandan, geçtiğimiz 1 Mayıs gününde de yine aynı noktadan bir çocuk tehlikeli bir şekilde karşıya geçmeye çalışırken, metrobüsün çarpması sonucu feci şekilde can vermişti.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı