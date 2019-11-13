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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

Metrobüslerden görüntü

Kırköy Metrobüs Durakları 

-Yoldan ve yoğunluktan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Bakırköy - Zeytinburnu arası metrobüs seferlerinde yoğunluk görüldü İSTANBUL

- Sabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti. Avcılar, Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme arasında sefer gerçekleştiren metrobüs seferlerinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Bakırköy - Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüslerde ara ara kuyruk oluştu. Bu kapsamda önemli metrobüs duraklarından biri olan Zeytinburnu durağında ise yoğunluk yaşandı. (DH-EG-
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