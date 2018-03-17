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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Metro istasyonunda Çanakkale sergisi

Metro istasyonunda Çanakkale sergisi

Sergiden görüntüler 

Metro İstasyonu Akkale Plato Mermi 

-Mektup yazan kadın ve çocuklar
-Platodan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlara üzüm hoşafı ve arpa ekmeği dağıtıldı İSTANBUL

- Yenikapı Metro İstasyonu'nda Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla açılan sergi yoğun ilgi gördü. Çanakkale'yi anlatan bir platonun da yer aldığı sergide vatandaşlara üzüm hoşafı ve arpa ekmeği dağıtıldı. Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Metro İstanbul özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Yenikapı Metro İstasyonu'nda açılan sergide Çanakkale kahramanlarının cephede kullandığı teçhizatlar sergilendi. Yolcuların yoğun ilgi gösterdikleri sergide gün boyu Çanakkale cephesindeki askerlerin kıyafetleriyle donanmış Mehmetçikler Çanakkale Cephesinde mücadele eden kahramanlar anlatıldı. Serginin yanı sıra yine metro istasyonunda siperler, Çanakkale cephesinden toplar, top mermileri, tüfeklerin yer aldığı bir plato da oluşturuldu. Ayrıca sergide Afrin’de aynı ruh ile mücadele eden Mehmetçiklerimizin vasiyetleri ve onlara yazılan mektuplar da yer alırken, oluşturulan alanda yolcular da askerlere mektup yazarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Sergide Çanakkale'de kahramanlarımıza verilen bir öğün yemek olan üzüm hoşafı ve arpa ekmeği de vatandaşlara dağıtıldı. Sergi, 25 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.
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