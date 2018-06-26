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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Meteorolojinin dolu uyarısı araç sahiplerini alarma geçirdi

Meteorolojinin dolu uyarısı araç sahiplerini alarma geçirdi

Avcılar ve Kadıköy'de önlem alan galericiler

Kilimli Dolu Yağışı Meteoroloji Şiddetli Yağış Harekete Geç 

-detaylar

( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

- İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu yağışı uyarısı sonrası araç sahipleri alarma geçti. Sürücüler sabah saatlerinde araçlarını branda, halı ve naylonlarla korumaya alıp, dolu yağışını beklemeye başladı.
Avcılar’da doluya karşı battaniye ve kilimli önlem İSTANBUL

- Şiddetli yağmur ve dolu yağışı uyarısı sonrası Avcılar’daki araç sahipleri ve galericiler araçlarını battaniye, kilim ve naylon brandalara sararak önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı sonrası vatandaşlar araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı. Bazı vatandaşlar araçlarını naylon brandaya sararken bazıları ise battaniye ve kilimle örttü. "Araçlarımızı doludan korumak için battaniye ve kilimlerle örttük" Aracını doludan korumak için naylon branda ile sardığını ifade eden Galerici Mehmet Çetin, “Meteorolojinin yaptığı şiddetli yağmur ve dolu uyarısı sonrası araçlarımızı kilim, battaniye ve naylon brandalarla örttük. Kendimizce önlemler aldık” dedi.
Araçları battaniyeyle sardığını ifade eden Ali Yılmaz ise, “Daha önceki yağışlarda araçlarımız doludan dolayı maddi hasar gördü. O yüzden şimdi araçlarımızı naylon brandalarla sararak önlem aldık” diye konuştu.
Kadıköy'de dolu yağışına karşı paspaslı ve brandalı önlem - Galericiler, lüks araçları brandayla kapatarak doluya karşı önlem aldı İSTANBUL

- Meteorolojinin İstanbul için yaptığı dolu uyarısının ardından Kadıköy'de bulunan galericiler lüks araçları brandayla kapatarak tedbir alır. Bazı galericilerin ise araçların üzerine paspas serdiği görüldü.
Kadıköy Sadettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan oto galericiler meteorolojinin yaptığı dolu yağışı uyarısının ardından harekete geçti. Özellikle lüks araç satan galericiler galerilerinin önünde bulunan araçları brandayla kapatarak tedbir aldı. Bazı galericilerin ise araçların üzerine paspas serdiği görüldü.
Galericiler paspas sert olduğu için doluya karşı iyi bir önlem olarak düşündüklerini söyledi.

Galerici Samet Topuz, daha önceki doluda da zarar gördüklerini belirterek meteorolojinin uyarısı üzerine böyle bir tedbir aldıklarını söyledi.


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