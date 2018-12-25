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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden hastanede yatan yaşlılara 'bakım hizmeti'

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden hastanede yatan yaşlılara 'bakım hizmeti'

Çıraklık öğrencilerinin merkezden çıkışı

Hastane Öğretmenler Öğretmen Hasta Yakını Öğrenciler 

-Hastanede öz bakım görüntüleri ve hasta yakınının konuşması
-Mesleki Eğitim Merkezi Müdürünün açıklamaları

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, hastanede yatan yaşlılara 'bakım hizmeti' sunuyor. Emet Mesleki Eğitim Merkezi'nde kuaförlük eğitimi alan öğrenciler, Emet Dr Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yatan yaşlı hastaların öz bakım hizmetini gönüllü olarak yapıyor. Hasta yakınları bu uygulamadan çok memnun olduklarını ve Emet Kaymakamlığı'na ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri'ne teşekkür ettikler. Hastalardan İsmail Mecit, ''Uygulamadan çok menunum. Allah devletimize zeval vermesin. Sebep olanlardan Allah razı olsun'' dedi.
Kendisine yapılan bakım sonrası İsmail Mecit'in ilahi söyleyerek teşekkür etmesi duygusal anlar yaşattı. Emet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Yıldırım Gürakan, ''Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yatan erkek hastaların kişisel saç ve sakal bakımlarını merkezimizdeki eğitim gören erkek kuaförlüğü dalındaki öğrencilerimize yaptırmaktayız. Buradaki amacımız Cumhurbaşkanımızın dediği gibi öğrencilerimizin gönül dünyalarına dokunmak. Vatandaşlarımızın bu etkinlikten sonra mutluluğunu gördük ve iyiki bu projeyi yapmışız dedik'' diye konuştu.
Çıraklık kursu öğrencileri bu projenin kendilerine aktarıldığında çok heyecanlandıklarını ve kendilerine böylesine güzel bir fırsatı sunan öğretmenlerine çok teşekkür ettiklerini söylediler.
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