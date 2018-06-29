Meslek öğrenmeleri için evlerinden alınıp evlerine bırakıyorlar - MERSİN
- Detay görüntü - Merkezde eğitim alan kadınlardan genel görüntü - Hülya Demir'in konuşması - Hatice Dilen Nurbel'in konuşmasıMeslek öğrenmeleri için evlerinden alınıp evlerine bırakıyorlar - Mersin 'e göçle gelen ve meslekleri olmadığı için kendi ayakları üzerinde duramayan kadınlar, hem meslek öğrenip hem de aile ekonomisine katkı sunmaları amacıyla bir proje kapsamında sabah servisle evlerinden alınıp, cep harçlıkları da karşılandıktan sonra akşam yine evlerine bırakılıyor - Halk Eğitim Merkezi Giyim öğretmeni Hülya Demir: "Eğer bir işi öğrenmek istiyorlarsa devletimiz de biz de onlara her türlü imkanı sağlıyoruz"MERSİN (AA) - Mersin 'e göçle gelen ve meslekleri olmadığı için kendi ayakları üzerinde duramayan kadınlar, hem meslek öğrenip hem de aile ekonomisine katkı sunmaları amacıyla bir proje kapsamında sabah servisle evlerinden alınıp, cep harçlıkları da karşılandıktan sonra akşam yine evlerine bırakılıyor. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polisli Şube Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hazırlanan ve İŞKUR ile Halk Eğitim Merkezinin destek verdiği "Maharetli Eller 2017" projesiyle, mesleği olmayan 15 kadına dikiş, nakış ve tekstil sektöründe kullanılan tüm makinelerin eğitimi veriliyor.Meslekleri olmadığı için eve mahkum olan kadınlar, kendi ayakları üzerinde durmaları ve aile ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla evlerinden alınıp servisle kursa getiriliyor.Günlük eğitimin ardından cep haçlığı ve öğle yemeği de karşılanan kadınlar, akşam tekrardan evlerine bırakılıyor.Şubat ayında başlayan eğitimler, haziran ayında sona erecek. - "Gerçekten çalışmak istiyorlarsa kolayca iş bulabiliyorlar" Mersin Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Giyim öğretmeni Hülya Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 yıldır öğretmenlik yaptığını söyledi.
Emniyet ve İŞKUR ile "Maharetli Eller 2017" projesinin yürüttüklerini belirten Demir, projeden 15 mesleği olmayan ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadının faydalandığını ifade etti. Kursiyerlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Demir, şöyle konuştu:"Kursiyerlerin günlük cep harçlığı, servis ve yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Burada aldıkları eğitimin ardından evlerine bırakılıyorlar. Eğer bir işi öğrenmek istiyorlarsa devletimiz de biz de onlara her türlü imkanı sağlıyoruz. Çalışabilme kapasitesi olan yeterli ve genç kesimden kadınlardan seçildi. Bu kadınlar mesleği olmayan ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlar."Demir, eğitimlerin sertifikalı olduğunu, kursiyerlere tekstil sektöründe kullanılan tüm makinelerin eğitimini verdiklerini bildirdi.Eğitimin ardından öğrencilerin yeterli donanıma sahip olduğunu vurgulayan Demir, "Öğrencilerimiz gerçekten çalışmak istiyorsa kolayca iş bulabiliyorlar. Buradan yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz Türkiye'nin birçok yerinde tekstil sektöründe çalışıyor. Bugüne kadar 5 binin üzerinde öğrenci yetiştirdik." diye konuştu. - "Mesleğim olmadığı için daha önce evdeydim"Kursiyerlerden Hatice Dilen Nurbel ise, Roman olduğunu, sazlarla anılmamak için meslek öğrenmeye karar verdiğini söyledi.
Meslek öğrenebileceğini kanıtladığını anlatan Nurbel, "Sadece sazlarla, oynamakla anılmak değil de bir meslek dalında kendimizi geliştirmemiz gerektiğini göstermek istedim. Özellikle kadınların meslek öğrenmeleri gerekiyor. Mesleğim olmadığı için daha önce evdeydim. Burada dikişin her türlü detaylarını öğrendim. Bundan sonra iş hayatına atılacağım." diye konuştu. Kemaliye Avcı da, meslek öğrenmek istediğini, İŞKUR aracılığıyla kursa katıldığını ve dikiş öğrendiğini söyledi.
Ailesine katkıda bulunmak istediğini vurgulayan Avcı, "Daha öncede çalışmak istiyordum ancak mesleğim yoktu. Polis teşkilatına, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bize çok şey öğrettiler. Kadınların katılmasını isterim." diye konuştu.