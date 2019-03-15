Mescid-i Aksa'da cuma namazı - KUDÜS

: - Mescid - i Aksa'nın avlusuna gelen Müslümanlar - Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in cuma hutbesi vermesi - Cuma hutbesini dinleyen Filistinliler - Cuma namazı kılınması Mescid - i Aksa'da bugün okunan cuma hutbesinde, İsrail'le son dönemde yakınlaşma yoluna giden Arap ülkelerine uyarıda bulunuldu.İşgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid - i Aksa'da cuma hutbesini, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin okudu. Kudüs ve Mescid - i Aksa'nın işgal altında olduğunu vurgulayan Şeyh Hüseyin, Aksa'nın her gün işgal güçlerinin postallarıyla kirletildiğine dikkati çekti. Kudüs ve Filistin Müftüsü ayrıca, bugün Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terörist saldırıyı da kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
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