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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mersinli şehidin naaşı baba ocağına getirildi

Mersinli şehidin naaşı baba ocağına getirildi

Helikopter pistinden şehidin getirilmesi

Baba Ocağı Gözyaşı Teröristler Helikopter Saldırı 

-Şehit babasının güçlükle yürümesi
-Şehit yakınlarının ağlaması
-şehidin fotoğrafı

( MERSİN ) - Afrin'de 30 Nisan tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'ın getirilmesi sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu MERSİN

- Afrin'de 30 Nisan tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'ın naaşı memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.
Cenazenin karşılanması sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Fırat Kalkanı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybederek şehit düştü. Şehidin cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından, helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.
Bozyazı Orman İşletmesine inen helopterden indirilen şehidin cenazesi daha sonra teyzesi Şerife Şefteli'nin evine götürüldü. Cenazenin karşılanması sırasında şehidin yakınları gözyaşı döküp feryat etti. Şehit Yıldırım için ilçedeki Merkez Büyük Camii'nde öğle namazını müteakip tören düzenlenecek. Şehidin naaşı daha sonra Ak Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bekar olan şehidin annesi Fatma Yıldırım'ın 4 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
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