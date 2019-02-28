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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'deki kuyumcu soygunu - Olayla ilgili bir polis gözaltına alındı - MERSİN

Mersin'deki kuyumcu soygunu - Olayla ilgili bir polis gözaltına alındı - MERSİN

- Mersin 'deki kuyumcu soygunu - Operasyonun düzenlendiği evden görüntü - Emniyetten detay Mersin 'deki kuyumcu soygunu - Olayla ilgili bir polis gözaltına alındıMERSİN (AA) - Mersin 'de bir kuyumcuda soygun gerçekleştirip, iş yeri sahibi ile çalışanını öldürdüğü iddiasıyla bir polis gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat'taki olayın failinin merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti.Adrese düzenlenen operasyonda, zanlı yakalandı. Polis olduğu öğrenilen zanlının, emniyetteki sorgusu devam ediyor.Merkez Akdeniz ilçesinde önceki gün bir kuyumcuyu soymak isteyen şüpheli, kendisine direnen çalışan Yasin Tazegül ve iş yeri sahibi Mustafa Serpil'i silahla öldürmüş ve bir miktar altını alarak kaçmıştı.

Polis Soygun Kuyumcu Soygunu Akalan 

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