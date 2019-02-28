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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mersin’deki kanlı soyguna ilişkin 1 polis gözaltına alındı

Mersin’deki kanlı soyguna ilişkin 1 polis gözaltına alındı

Zanlının yakalandığı evin görüntüsü

Kuyumcu Soygunu Akalan Kuyumcu Dükkanı Alabalık Trafik Polisi 

-Sokaktaki kalabalık ve polislerden görüntü
-Polislerin evin içinde inceleme yaparken görüntüleri
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Esnafla röportaj

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’de 2 kişinin öldüğü kaynı kuyumcu soygununa ilişkin 1 polis gözaltına alınırken, çalınan altınlar da ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü kanlı soygunla ilgili soruşturma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mesudiye Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin trafik polisi olduğu belirlenirken, çalınan altınlar da gizlendiği evde ele geçirildi. Öte yandan şüphelisi tanıyan bölgedeki esnaf ve komşuları, zanlının hal ve hareketlerinden daha önce hiç şüphe duymadıklarını belirtirken, şüphelinin sürekli balkonda sigara içtiğini ifade ettiler. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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