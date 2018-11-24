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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin'de terör operasyonu: 3 tutuklama

Mersin'de terör operasyonu: 3 tutuklama

Şahısların emniyetten çıkarılışı

Propaganda Terör Operasyonu Terör Örgütü 

-Şahısların arabaya bindirilmeleri
-Adliyeye getirilmeleri
-Adliyeye götürülmeleri

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sol terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturması neticesinde, kentte sol terör örgütü içerisinde faaliyet ve örgüt üyeleri ile irtibatlı olan D.M.Ö, S.Y.Y, D.Ö isimli şahıslar gözaltına alındı. Bugün emniyetteki ifadeleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri mahkemece 'sol terör örgütüne üye olmak, terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından tutuklandı.
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