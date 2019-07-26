Mersin'de orman yangını

- Yangına müdahaleden detay görüntüler - Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyorMERSİN (AA) - Mersin 'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Karahacılı'daki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerindeki orman işletme müdürlüklerine bağlı 70 orman işçisi, 2 arazöz ve 3 su tanı ile 3 helikopter bölgeye yönlendirildi.Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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