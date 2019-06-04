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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kaza yerindeki yaralılardan detay görüntü

Polis Hastane Jandarma Hatalı Sollama Trol 

-Kaza yerinden detay görüntü
-Ambulansın görüntüsü

( MERSİN ) - Silifke ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ekşiler Mahallesi sınırları içinde yer alan Silifke-Mut karayolunda meydana gelen kazada, Mustafa Tuncer’in kullandığı 42 DT 055 plakalı otomobil ile Ömer Şahin idaresindeki 35 S 95241 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 10 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımı ile yaralılar yol kenarına alınırken, olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. Minibüs sürücüsü Ömer Şahin, karayolunun bayram nedeniyle çok yoğun olduğunu, hatalı sollama yapan bir araç nedeniyle minibüsünü yoldan dışarı çıkarıp, şarampolde bulunan çalılıkların içine sürerek durdurabildiğini söyledi.

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Silifke-Konya yolunda trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili yetkililer soruşturmanın devam ettiğini, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirttiler.
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