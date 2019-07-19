Mersin’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

-Emniyetten görüntü

-Şahsın emniyetten çıkarılması

-Arabaya bindirilmesi ve adliyeye götürülmesi



( MERSİN ) - Mersin polisinin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı MERSİN



- Mersin polisinin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adresi izlemeye alan ekipler, ihbarın doğru olduğunu tespit etti. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, para karşılığında fuhuş yapan bir müşteri ile kadını ve kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Müşteri ile mağdur kadın emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken M.Ö. isimli şahıs ise 'fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkış gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şüpheli, yüzünü de eliyle kapatarak görüntü alınmasına izin vermedi.

