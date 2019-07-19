Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Mersin’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Mersin’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Emniyetin tabelasından görüntü

Mağdur Kadın Masaj Fuhuş Operasyonu Fuhuş Irak 

-Emniyetten görüntü
-Şahsın emniyetten çıkarılması
-Arabaya bindirilmesi ve adliyeye götürülmesi

( MERSİN ) - Mersin polisinin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı MERSİN

- Mersin polisinin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adresi izlemeye alan ekipler, ihbarın doğru olduğunu tespit etti. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, para karşılığında fuhuş yapan bir müşteri ile kadını ve kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Müşteri ile mağdur kadın emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken M.Ö. isimli şahıs ise 'fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkış gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şüpheli, yüzünü de eliyle kapatarak görüntü alınmasına izin vermedi.
İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!
Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Eskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurduEskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı