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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mersin'de kuvvetli rüzgar

Mersin'de kuvvetli rüzgar

- - Şehrin muhtelif yerlerinden detay görüntüler - Saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle oluşan daMERSİN (AA) - Mersin 'de saatte 40 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Meteorolojinin, dün yaptığı uyarıda kuvvetli rüzgar beklediği kentlerden Mersin 'de, rüzgar nedeniyle dalga boyları 5 metreye kadar ulaştı.Merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçesinin sahil bölümüne vuran dalgalar nedeniyle su birikintileri oluştuğu görüldü.
Balıkçılar da yer yer saatte 40 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle teknelerini kıyıya çekti.Rüzgarın etkisinin, bu gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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