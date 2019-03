Mersin'de korkutan çatlaklar

-Kemenli Mahalle muhtarı Mevlüt Çetin’in evlerin etrafındaki derin açılmış yarıkları mahalle sakinleriyle göstererek konuşması

- Mersin’in Mut ilçesinde toprak kayması nedeniyle 8 evde meydana gelen çatlaklar vatandaşları korkutuyor. İlçeye bağlı Kemenli Mahallesi'ndeki evlerde ve evlerin etrafındaki meydana gelen çatlaklardan dolayı vatandaşlar büyük korku yaşıyor. Mahallede 8 ev tehlike içinde. Vatandaşlar, toprak kayması yaşandığını belirterek, çatlak oluşan evlerde her an çökme meydana gelebileceğini söyledi.



Evinin duvar ve tabanında derin çatlaklar oluşan ve evinin etrafının da 1 metreyi aşan yarıklar meydana geldiğini söyleyen Ramazan Kılınç, “Fakir fukara biriyim. Gece korku dolu anlar yaşayarak evde kalıyorum. Bir evim vardı onda da kaymalar ve çatlamalar oldu yetkililerin acil bir çare bulmasını istiyorum” dedi.

Kemenli Mahallesi'nde 8 evin tehlikede olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Evlerimizin etrafında her gün kaymalar devam ediyor. Çocuklarımız ve kendimiz tehlike içindeyiz. Evlerimizde büyük çatlaklar meydana geldi. Evlerimizin etrafında ise çok büyük toprak kayması ve yarıklar meydana geldi. Geceleri evlerde yatarken korku dolu anlar yaşıyoruz. Yetkililerin bir an önce yardım elini uzatmasını istiyoruz" dediler. Vatandaşların artık burada yaşamaktan korktuğunu söyleyen Kemenli Mahalle Muhtarı Mevlüt Çetin, “Mahallemde 8 ev tehlikede. Evlerin etrafında 1 metreyi geçen toprak kayması ve yarıklar var. Evler ise hem duvarları hem de tabanında büyük çatlaklar meydana geldi. Bu çatlak ve yarıklar gün geçtikçe büyüyor. 6 defa İl Afet ve Acil durum (AFAD) yetkililere haber verdim. Gelip incelemede bulundular. Burası afet değildir heyelan değildir dediler. Bu evlerde artık oturulmaz deyip gittiler. Peki, Bu oturulmayan evlerdeki vatandaşlar nere de kalacak diye düşünen yok. Bizim elimizden tutan ve derdimizden anlayan yok. Yetkililere sesleniyorum Mahalle sakinlerim toprak altında kalarak ille birilerinin ölmesi mi gerekiyor. Bir an önce yetkililerin yardımına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.