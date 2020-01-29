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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı

Mersin'de karda kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı

Ali Kaçar'ın cesedinin bulunduğu bölge

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Jandarma Cenaze Aracı Kar Yağışı 

-Karlar altındaki ceset ve yanındaki kurtarma ekiplerinin görüntüsü
-Tabutun cesedin olduğu yere götürülmesi
-Cesedin, kurtarma aracından indirilerek tabuta konulması
-Tabutun cenaze aracına götürülürmesi
-Kaçar'ın fotosu

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde 38 gün önce çıktığı Musabozulduğu Yaylasında karda kaybolan Ali Kaçar'ın (63) cesedine ulaşıldı. 23 Aralık 2019 tarihinde 3 arkadaşıyla birlikte çıktığı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında kaybolan Ali Kaçar'ın bulunması için jandarma, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri 38 gündür arama çalışması yürütüyordu. Kaçar'ın cesedi, jandarma ekiplerince bugün kaybolduğu bölgede karlar altında bulundu. Kaçar'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaçar, Musabozulduğu Yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle 3 arkadaşlarıyla birlikte kaybolmuş, AFAD, jandarma ve belediye ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlanamamıştı.
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