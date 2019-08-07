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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de cinayet zanlısı tutuklandı

Mersin'de cinayet zanlısı tutuklandı

- Zanlının adliyeye sevkiMERSİN (AA) - Mersin 'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz'da Pirireis Mahallesi Müftü Deresi mevkisinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan V.T'nin (38) katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, olay yerinde yapılan inceleme sonucunda cinayeti gerçekleştirenin R.T. (28) olduğunu belirledi.Şüphelinin gidebileceği yerleri belirleyen ekipler, su satıcısı, simitçi ve ayakkabı boyacısı gibi davranarak bölgede tedbir aldı.Yapılan çalışma sonucunda R.T. polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben öldürmedim, orada yaralı gördüm onu, yanına gittim 'Neyin var' dedim. Bıçağı normalde de taşırım." dedi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akalan Katil Zanlısı Polis Ekipleri Ayakkabı Boyacısı Cinayet 

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