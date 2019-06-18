Mersin'de aşırı yağışlar sele dönüştü

-Yoldan geçmeye çalışan araçlardan görüntü

-Yolda meydana gelen göçüklerden görüntü

-Yoldaki taşların temizlenmesi



( MERSİN )- Yıldırım düşen ağıldaki 40 keçi telef oldu MERSİN



- Mersin'in Silifke, Mut ve Erdemli ilçelerinde aşırı yağışlar dolayısıyla meydana gelen sel, hayatı olumsuz etkilerken, yıldırım düşen ağıldaki 40 keçi telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde aşırı yağışla birlikte oluşan sel suları, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Selden dolayı yollarda çökme meydana gelirken, çok sayıda araç hasar gördü. Erdemli ilçesinde ise sağanak yağış yolların hasar görmesine neden oldu. İlçeye bağlı Karahıdırlı, Köserelli, Küstülü, Hüsametli ve Kızılen mahallelerinde etkili olan yağmur, sele dönüştü. Selden dolayı bazı mahallelerdeki yollar ulaşıma kapatıldı. Bu bölgelerde araçlar güçlükle yolda ilerlerken, bazı yerlerde su birikintileri nedeniyle yollarda çökme meydana geldi. Öte yandan Silifke ilçesinin dağlık kesiminde yer alan Yeniçıktı Mahallesi'nde ağıla yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef olurken, 15 keçinin yaralandığı bildirildi.



