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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin'de 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Mersin'de 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

olay yerinden amatör kamera görüntü

Alışveriş Amatör Kamera Küçük Çocuk Alabalık Sağlık Ekipleri 

-yerdeki cesetten görüntü
-Çocuğun düştüğü yerden görüntü
-apartmandan ve kalabalıktan görüntü
-Çocuğun fotoğrafları

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesinde bir apartmanın 4’üncü katından düşen küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Baba Bayram Ali Köklü ve anne Sema Köklü çocukları 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü’yü babaannesinin evine bırakıp alışverişe çıktı. Göksu Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin penceresinden bakan 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü, dengesini kaybederek düştü. Torunun düştüğünü fark eden babaanne, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yararlanan küçük çocuk, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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