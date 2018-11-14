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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin açıklarında sondaj çalışmaları başlıyor

Mersin açıklarında sondaj çalışmaları başlıyor

Platformun Mersin sahilinde görüntüsü

Koordinat Trol 

-Sahildeki diğer gemiler
-Platformdan görüntüler

( MERSİN )- ABD'den kiralanan Rowan Norway platformu, TPAO tarafından belirlenen koordinatlarda sondaj çalışması yapmak üzere Mersin'den hareket edecek MERSİN

- Türkiye'nin milli sondaj gemisi 'Fatih', Akdeniz'de ilk derin deniz sondaj çalışmalarına Alanya-1 kuyusunda başlarken, ABD'den kiralanan Rowan Norway platformu da sondaj için Mersin'de. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Akdeniz'de sondaj kuyusu açılması için ABD'li Rowan Companies şirketinden kiralanan Rowan Norway platformu, yakıt ikmali ve sondaj hazırlığı için 3 gün önce Mersin'e geldi. Tanklarına su alarak deniz yüzeyinde yüzer hale getirilen dev platform, 36 saatlik işlemin ardından bugün sondaj çalışması için Mersin'den ayrılıyor. Mersin Liman Başkanlığı'na ait 3 römorkör tarafından çekilecek olan ve Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik edeceği platformun, yaklaşık 19 mil açıkta TPAO'nun belirlediği koordinatlarda sondaj çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde, Akdeniz'de birkaç ay içinde sondaj faaliyetine başlanacağını açıklamıştı.
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