Merkezefendi Belediyesi 'Robotik Kodlama Akademisi' kuruyor

--Başkan Subaşıoğlu konuşma

--3D yazılım sayesinde yapılan maketlerden görüntü

--İmzaların atılmasından görüntü



( DENİZLİ )- Akademi için protokol imzaları atıldı- Akademi için yapılacak sınav ile 20 öğrenci seçilecek DENİZLİ



- Denizli Merkezefendi Belediyesi kentte bir ilk imza atarak “Robotik Kodlama Akademisi” kurmaya hazırlanıyor. Merkezefendi Belediyesi eğitime verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Denizli’de bir ilki daha gerçekleştiriyor. Merkezefendi Kaymakamlığı, Merkezefendi Belediyesi ve Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu’na tam donanımlı bir bilişim laboratuvarı kuruluyor. Kısa vadede teknolojik farkındalık, mobil uygulama, oyun ve program üretme becerisine sahip nesiller uzun vadede ise teknoloji üreten, alanında lider, yükü sırtlanacak beyin takımına katılacak nesiller yetiştirmeyi amaçlayan proje için Merkezefendi ’deki okullarda 4. sınıfta eğitim gören 4 bin öğrenci arasından sınavla 20 öğrenci seçilecek. 32 ilkokuldan iki aşamalı sınav ile seçilecek 20 öğrenciye haftalık normal müfredat derslerinin yanında 15 saat algoritma, kod yazma, mobil uygulama oluşturma, 3D çizim ve görüntü işleme ile robotik ve elektronik uygulamaların olacağı yoğun ve etkili bir program verilecek. Bu başarılı öğrenciler 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ise özel bir şirketin 600 mühendisinin Bulunduğu AR-GE biriminde staj yapma imkanına sahip olacak. “Protokolle Denizli eğitim anlamında yeni bir çağa adım atacak” Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine Merkezefendi İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şamil Temiz, Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu Müdürü Nesrin Yalçın ve ilgili okulların müdürleri ile öğretmenleri katıldı.

Gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şamil Temiz, “Gelişen teknolojide önemle üzerinde durduğumuz kodlama eğitimi protokolünü bugün gerçekleştiriyoruz. Bu protokolle Denizlimiz eğitim anlamında yeni bir çağa adım atacaktır. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“En çok kaynağı eğitimi ayırıyoruz” Başkan Subaşıoğlu ise protokol töreninde yaptığı konuşmada belediyenin kurulduğu günden itibaren en büyük kaynağı eğitime ayırdığını ifade ederek şunları söyledi, “Bugün burada protokolünü yapacağımız çerçeve içerisinde artık Merkezefendi’de eğitimle ilgili yeni bir vizyon, yeni bir projeksiyon getirmek adına güzel bir besmele çekeceğiz. 2018-2019 yılı içerisinde Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu’nun içerisinde 5. sınıfları kapsamak üzere oluşturacağımız, 20 kişiden oluşan sınıfımız artık Merkezefendi Belediyesi Robotik Yazılım Akademisi adı altında hizmet veren bir noktaya gelmiş olacak. Algoritma kodlama mantığında hazırlanan sorularla her okulumuzdaki 4. sınıf öğrencileri arasında sınav yapılacak. Nihayetinde 20 yetenekli öğrenciyi bu projeyle beraber bu akademi çerçevesinde seçmiş olacağız.” Konuşmaların ardından protokol imzaları atıldı.

