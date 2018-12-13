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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti Haberi

Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti Haberi

cenaze aracından detay

Alışveriş Adli Tıp Olay Yeri İnceleme Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-yakınlarının ağlaması
-adli tıptan detay
-foto

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te asansörün bozuk olmasından dolayı binanın 5. katına merdivenlerden çıkmaya çalışan 66 yaşındaki Cafer Özbay dengesini kayberek düştü. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay Gaziantep’in Kolejtepe mahallesi Mehmet Dai sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 66 yaşındaki Cafer Özbay manavdan alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Oturduğu binanın asansörü bozuk olduğu için 5. kata merdivenlerden çıkmaya çalışan 66 yaşındaki Cafer Özbay dengesini kaybedip merdivenlerden düştü. Sesi duyan bina sakinler Özbay’ı yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 66 yaşındaki Özbay’ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yeri incelemesinden sonra cenaze otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsinin ardından cenazenin Adıyaman’ın Besni ilçesinde defnedileceği öğrenildi. (LO-SD-
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