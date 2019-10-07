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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Merdivenden düşerek ölen çocuk toprağa verildi - ORDU

Merdivenden düşerek ölen çocuk toprağa verildi - ORDU

- Ailenin camide taziyeleri kabul etmesi - Cemaatin saf tutması - Hayatını kaybeden çocuğun babasının bitkin hali - Cenaze namazının kılınması - Dua edilmesi ve helallik alınması - Cenazenin taşınmasıORDU (AA) - Ordu 'nun Korgan ilçesinde merdivenden düştükten sonra evde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki Batuhan Artçı'nın cenazesi toprağa verildi.
Korgan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artçı'nın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.8 yaşındaki Batuhan için ilçedeki Yeni Pınar Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Korgan Kaymakamı Engin Tok, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, çocuğun öğretmenleri, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Batuhan Artçı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Baba Ahmet Artçı, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

Hastane Kabristan Öğretmenler Öğretmen Cenaze Namazı 

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