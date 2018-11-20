Merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı - KARAMAN

- Merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı - İş kazasının meydana geldiği inşaattan detaylar - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıMerdiven boşluğuna düşen işçi yaralandıKARAMAN (AA) - Karaman ’da 3 katlı binanın merdiven boşluğuna düşen sıva ustası yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi 487 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çalışan Yüksel Canıvar (48), tadilat nedeniyle demir korkulukları sökülen merdivende yürürken dengesini kaybetti. Canıvar, merdiven boşluğundaki tahta kalıpların üzerine düştü.Yaralanan Canıvar, Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.