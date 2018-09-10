- Merasim Sokak davasında 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 185'er yıl hapis



- Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 185'er yıl hapis cezası verildi.

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Davanın bugünkü celsesinde sanıkların son sözleri soruldu. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu. 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 185'er yıl hapis Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Kudbettin Onur, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Hayrettin Tomak, Hüseyin Karadaş ve Metin Aslan'ın "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan 1'er, 29 kişiyi "nitelikli kasten öldürme" suçundan da 29'ar kez olmak üzere toplam 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, söz konusu sanıklara 75 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçundan ayrıca bin 185'er yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar Bahri Deniz ve Metin Onur'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanıklar Mustafa Bulut, Turgut Kahraman, Hüseyin Gökduman, Murat Karaca, İsmail İpar, Metin Cura ve Hasan Avsan'a "dolandırıcılık" suçundan 6'şar yıl hapis ve 12 bin TL para cezası verilirken, sanıklar Serdar Bulut ve Uğur Yüce'nin üzerlerine atılı suçlardan beraatına hükmedildi. Mahkeme, davanın sanıklarından Sinem Oğuz'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan İstanbul'da görülen bir davada hapis cezası verildiği için Oğuz hakkında açılan davanın reddini kararlaştırdı. Öte yandan, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de arasında bulunduğu firari 50 sanığın dosyasının ayrılarak görülmesine karar verildi.

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