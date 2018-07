Merakla başladı şimdi Amerika’ya ihraç ediyor

-Tülay Atilla'nın açıklamaları



( TOKAT -ÖZEL)- 71 yaşındaki emekli öğretmen merakla başladığı çini işleme sanatıyla ürettiği ürünleri şimdi Amerika’ya ihraç ediyor. TOKAT



- Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki emekli öğretmen Tülay Atila, evinin bahçesine kurduğu atölyede çini işlemeciliği yaparak yılda 35 Bin ürünü Amerika'ya ihraç ediyor. Niksar’da çiniciliği yaygın hale getirdiğini ve yaklaşık 40 aileye istihdam sağladığını belirten Atila; “Çini işine merakla başladım, nasıl yapılıyor nasıl üretiliyor şeklinde. Kütahya’ya gidip oradaki atölyeleri gördüğüm vakit bunun Niksar’da yapılabileceğine karar verdim. Niksar’da değişik konuda bir işe ihtiyacı olduğuna ve özellikle de ev hanımları için bir istihdam yaratmak için ben bu işi beş yıl önce kurdum. 20 kişi ile bu işe başladık ve aradan geçen zaman zarfında şu anda 40 civarında aile evlerinde çini işlemeciliği yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Çünkü evde bayanların yapabileceği ev istihdamını sağlayabileceğimiz, kadınların ekonomik gücünü artırabileceğimiz bir iş kolu olarak düşünmüştük ve bu konuda amacımızı gerçekleştirdiğimize inanıyorum” dedi.

Yılda 35 Bin çini üretip işledikleri ürünleri Amerika’ya ihraç ettiklerini söyleyen Atila; “Kendi şirketimiz aracılığı ile Amerika’ya ihracat yapıyoruz. Yine Amerika’dan çeşitli ülkelere çeşitli şehirlere satış yapıyoruz. Orada toptancı fuarlarına, yıl başı hediye fuarlarına katılarak oradan tüketicilere ulaştırıyorlar. Bu konuda çok iddialı başladık ve bu iddiamızı da yerine getirdik. Yıllık ortalama olarak 35 Bin parça civarında çini ürünlerini Amerika’ya ihraç ediyoruz. Ve bunu üç aylık periyodlarda yılda dört kez gerçekleştiriyoruz. Amerika’ya ihracatımızın dışında burada atölyemizde ayrıca perakende satışlarımız da oluyor. Niksar’a gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çeşitli kamu kurumlar ada yine perakende satışlarımız yapılıyor. Önceden ham maddeleri Kütahya’dan alıyorduk ama yakında kuracağımız tesisle, kendi hammaddemizi de kendimiz yapar hale geleceğiz. Onun içinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ayrıca tesisimiz de yine bayanlara istihdam sağlamış olacağız” dedi.

Tokat’a has motifler kullanılıyor Ürünlerimizde kullandığımız boyalar toprak boyalardır, tamamen organiktir, sağlığa hiçbir zararı yoktur. Ürünlerimiz de Tokat’a has yerli desenlere de yer vermeye çalışıyoruz. Tokat’ta yazmacılık çok önemli bir kol, onun için yazma motiflerini de çini tabaklarımıza uyarladık. Yabancı turistler yazma motiflerini çok beğeniyorlar ve tercih ediyorlar. Bunların hepsi bizim kendi desenlerimiz, ürünlerimizi doğaçlama çiziyoruz, doğaçlama yapıyoruz. Onun için ürünlerimize güveniyoruz. Biz Karadeniz bölgesinde yaşıyoruz ve en büyük hayalim Karadeniz bölgesinde Tokat, Sivas, Amasya, Samsun gibi illerin kapsamında çini üniversitesi olmak istiyorum. Çiniyi herkese tanıtmak ve tanıştırmak ve birçok kişinin de bu işle meşgul olmasını istiyoruz. Her şehrin bir özelliği var, bizim şehrimizin de cevizin yanı sıra çiniyle anılmasını çok arzuluyorum” diye konuştu.