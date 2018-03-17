Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mera kavgası: 2 ölü - VAN

Mera kavgası: 2 ölü - VAN

- Hastane önünden detay görüntü - Ölenlerin yakınlarının ağlaması - Hastane önündeki kalabalık - Cenazelerin cenaze aracına taşınması Van 'da mera kavgası: 2 ölüVAN (AA) - Van 'ın Özalp ilçesinde, mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Aşağı Akçaköy köyünde mera anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma, kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü.Kavgayı ayırmak isteyen Abdulkerim Tutak (54) ile kavgaya karışanlardan Kutbettin Oraklı (35), açılan ateş sonucu ağır yaralandı.Yaralılar, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.Güvenlik güçleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cenaze Silahlı Kavga Akalan Alabalık Cenaze Aracı 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı