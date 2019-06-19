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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Menteşe ilçesinde trafo böyle patladı

Menteşe ilçesinde trafo böyle patladı

trafo patlama anı

( MUĞLA ) MUĞLA

Elektrik Trafosu Patlama Anı Cep Telefonu 


- Muğla’nın Menteşe ilçesindeki bir site içerisinde binalarının bulunduğu alanda bulunan elektrik trafosu akşam saatlerinde patladı. Site içerisinde bir apartmanda oturan bir vatandaş cep telefonu ile elektrik trafosunun patlama anını kaydetti.
Elektrik trafosunun patlaması esnasında bazı vatandaşlar yaya olarak giderken, bir araç sürücüsü patlamadan hemen önce trafonun yanından geçti. Bir anda büyük bir gürültü ile patlayan elektrik trafosunun açık alanda bulunması yaralanma ve mal kaybına neden olmadı.
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