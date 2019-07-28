Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Menfezde esrar ele geçirildi - ŞIRNAK

Menfezde esrar ele geçirildi - ŞIRNAK

- Menfezde esrarın bulunması - Esrarın incelenmesi Şırnak 'ta menfezde esrar ele geçirildiŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda menfeze gizlenmiş 3 kilo 702 gram esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ilçesine bağlı Koçtepe köyü Şabani mezrasında uyuşturucu satıcılarına ait yüklü miktarda esrar gizlendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, menfezde üzeri çalı ile örtülerek gizlenmiş çuval içerisinde 3 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı