-Kaymakam ve belediye başkanının komut vermeleri

-Yönetmen Hüseyin Özden ile röp.

-Filmin yapımcısı Kadriye Özden ile röp.

-Filmin senaristi Kadir Bozkurt ile röp.



( ANTALYA ) Mendilim Kekik Kokuyor "motor" dedi ANTALYA



- "Mendilim Kekik Kokuyor" adlı tarihi filmin çekimleri Antalya’nın Akseki ilçesinde başladı.

Çanakkale Savaşı’na gönüllü katılan gençlerin hikayesinin anlatıldığı "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin çekimleri Antalya’nın Akseki ilçesinde başladı.

Düğmeli evleri ile ünlü tarihi Sarıhacılar Mahallesi'nde başlayan çekimler öncesinde Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ve Belediye Başkanı İbrahim Özkan seti ziyaret etti. Film, Belediye Başkanı İbrahim Özkan ve Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır'ın 'motor' komutuyla start aldı. Kaymakam Nasır gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin tamamına yakınının Akseki’de çekilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.



Akseki’nin bu sayede tanıtımının yapılacak olduğunu anlatan Nasır, "Sayın valimizin önerisi ile Mendilim Kekik Kokuyor adlı sinema filminin çekimleri Akseki’nin tarihi Sarıhacılar köyünde başladı.

Kültür Bakanlığının desteklemiş olduğu bu sinema sayesinde tarihi Sarıhacılar köyümüz dünya çapında bir üne kavuşacaktır" diye konuştu.

Filmde çok kaliteli oyuncuların rol alacağını belirten Belediye Başkanı Özkan ise, "Filmin tamamına yakınının Akseki’deki çekimlerine başlanılan sinema filmi, ilçemizin de tanıtımına katkı sağlayacaktır. Kültürel organizasyonlara belediyemiz her zaman her türlü desteğe vermeye hazırdır” diye konuştu.

Yönetmen Hüseyin Özden, yaklaşık bir hafta boyunca Sarıhacılar köyünde Anadolu tasvirlerini yakalayacaklarını söyleyerek, "Sarıhacılar köyü gerçekten Anadolu’nun yüz yıl öncesini doku olarak yaşatan bir yer. Buradaki çekimlerimizi tamamladıktan sonra Akseki merkezde üç haftalık daha çekimlerimiz var. Ana platomuzu Akseki merkeze kurduk. Burada Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve yöre halkı gönülden bize destek veriyor. Biz o destekler sayesinde güzel bir film yapma konusunda ilerliyoruz" dedi.

Özden, filmin tamamına yakınının Akseki’de çekileceğini sözlerine ekledi. Filmin yapımcısı Kadriye Özden ise, "5 yıldır bu iş için çalışıyoruz. Çekimlerimize başladık. Mart ayında ise vizyona girecek" diye konuştu.

Filmin senaristi Kadir Bozkurt, "Arkadaşlarımız sette bir hayali gerçekleştirmenin peşinde. O hayalin de başlangıç noktasındaki kişi benim. O hayali ben kağıdın üzerine 1 yıllık bir uğraşla hayata geçirdim. Derken o proje 2015 yılında Çanakkale Savaşları’nın 100’üncü yılında bir senaryo yarışmasında birinci oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verdi ve o destekten yola çıkarak diğer destekçilerimizle de filmimizin çekimlerine başladık" dedi.

Film için yaklaşık 5 yıldır çalıştığını anlatan Bozkurt, "Hikayemiz Çanakkale ile ilgili. Çanakkale'ye gönüllü giden gençlerin hikayesini anlatıyoruz. Ben bir hayal kurdum. O hayalide şimdi gerçekleştirmek için yönetmenimiz, yapımcımız, oyuncularımız, bütün teknik ekiplerimiz, kameranın arkasındakiler, önündekiler herkes emek veriyorlar. Çok güzel bir çalışmayı hayata geçirmek için keyifle çalışıyoruz. Çalışmalarımıza şu anda Akseki’nin tarihi Sarıhacılar köyünde başladık. Akseki’deki filmimizin çekimleri üç hafta sürecek. Böylece üç hafta sonra buradan büyük bir mutlulukla ayrılacağız" diye konuştu.

Bozkurt, "Geniş kadro ile çalışıyoruz. Yaklaşık 60 kişilik teknik ekip ve 100’e yakın oyuncumuz var. Yüzlerce figürasyonla çalışıyoruz. Çünkü büyük bir prodüksiyon. Tabii ki seyircilerimizde bu prodüksiyonun genişliğinden faydalanacaklar. Görsel zenginliği fazla olan bir film geliyor. Seyircilerimiz beklesinler. Bizim ve seyircilerimiz için heyecanlı bir süreç" dedi.

Çanakkale Savaşları’nın 100. yılında 18 Mart Üniversitesinin düzenlediği senaryo yarışmasında A. Kadir Bozkurt tarafından yazılan “Mendilim Kekik Kokuyor” birincilik kazanmıştı. Filmin çekimine Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün yanı sıra Türk Kızılayı, Antalya Valiliği, Akseki ve Kemer kaymakamlıkları, Akseki ve Kemer belediyeleri de destek veriyor. Yaklaşık 5 hafta sürecek filmde Wilma Elles, Mehmet Çevik gibi sinema ve tiyatro oyuncularının yanı sıra şehir tiyatroları ve özel tiyatroların oyuncuları da yer alıyor. Çanakkale Savaşı, Anadolu insanının geleceği ve bağımsızlığı için yaptığı fedakarlıkları anlatan filmin yönetmenliğini Hüseyin Özden ve Hakan Kurşun yapıyor. Film 18 Mart 2020’de vizyona girecek.

