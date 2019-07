Memur-Sen’den “Her Şehit Bir Meşaledir” yürüyüşü

-Korteje katılan vatandaşlardan görüntü

- Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), “Her Şehit Bir Meşaledir” yürüyüşü düzenleyerek, Ankara’daki Melike Hatun Camii’nden TBMM’ye yürüdü. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın öncülüğünde Melike Hatun Camii önünde toplanan Memur-Sen üyeleri, 15 Temmuz 2016’da şehit olanları anmak için ellerinde meşalelerle TBMM’ye yürüdü. Memur-Sen’in düzenlediği “Her Şehit Bir Meşaledir” yürüyüşünde kortej, ellerinde meşalelerle ve “Milli İradenin Öncüsü, 15 Temmuz’un nöbetçisiyiz. Her Şehit Bir Meşaledir” yazılı pankartla, Sıhhiye’den ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndan geçerek, TBMM’ye kadar yürüdü. “İnancımızı, irademizi, ülkemizi savunduk” Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yürüyüşün ardından TBMM önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Tarih 15 Temmuz 2016. Bundan üç yıl önce. Taşeronluğunu Fethullahçı Terör Örgütünün üstlendiği hain işgal ve kanlı darbe girişimini yaşadık. Milletin yiğit evlatlarının tarihi direnişi ve Allah'ın yardımıyla girişimi milletçe geri püskürttük. O gece meydanlara dökülen sivillere savaş uçakları, helikopterler, tanklar ve ağır silahlarla saldıran hain, alçak FETÖ mankurtları 251 kardeşimiz şahadet şerbetini içti. 2 binden fazla kardeşimiz gazilik mertebesine ulaştı. O gün meydanlara ilk çıkan ve teşkilatını sahaya çeken Memur-Sen'di. Milletimizle birlikte darbeci hainlere karşı inancımızı, irademizi, ülkemizi savunduk. O gün 'sen' , 'ben' , 'o' yoktu. O gün sadece 'biz' vardı. O gün millet tek akıl, bir tek yürek, bir tek bilek meydanlara aktı, FETÖ'nün mankurtlarının karşısına çıktı. O gün devletin egemenliğine, milletin izzetine, bağımsızlığına el atmak isteyenleri tarumar ettiğimiz gündür. Tüm sendika ve komisyonlarıyla meydanlarda olduğunu dile getiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "meydanlarda 'vatan da bizimdir' dedik. Bizim olduğunu FETÖ'nün mankurtlarına, patronlarına ispat ettik. Şairin dediği gibi, atıldık kurşun gibi kentin meydanlarına.' Dünyaya direniş ve özgürlük dersi verdik." Dedi. 'Her şehit bir meşale' diyerek yürüdükleri bu gece, "şehitlerimizin bize bıraktığı emanete sahip çıkacağımızı, şehitlerimizin bıraktığı mirası yaşatacağımızı, üzerimizde hesabı olanların heveslerini kursaklarında koymak için hep birlikte bu meydandan dosta düşmana birlikte haykıracağız" diyerek, şunları kaydetti: "Herkes bilsin, herkes duysun ki Allah'tan gayrısının karşısında dik duracağımıza, Şahadet ateşini kalplerimizde hep diri tutacağımıza, şehitlerin emanetine canımız pahasına sahip çıkacağımıza, şehitlerimizin yolundan ve istikametinden ayrılmayacağımıza, Cuma Dağların, İlhan Varankların emanetine sahip çıkacağımıza, emperyalizme, siyonizme inancımızın surlarında gedik açtırmayacağımıza, irademize saldıranlara, bağımsızlığımıza el uzatanlara cevapsız kalmayacağımıza, hainler karşısında tek yürek, tek yumruk olacağımıza, sessizliği gaflet, oturmayı ihanet sayarak direnişin saflarına koşacağımıza, tarihin, insanlığın, ümmetin ve milletin önünde söz veriyoruz.” Yalçın’ın bu sözlerine kortej de eşlik etti. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı: "15 Temmuz'un ihanet taraflarını lanetliyor, millet, devlet, dirayet tarafının öncüsü ve paydaşı olmaktan her an onur duyacağımızı ifade ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, afiyet diliyoruz. ‘Yaşasın 15 Temmuz dirilişimiz, yaşasın milli birlik ve beraberliğimiz’ diyoruz.”