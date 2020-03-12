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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu - KAYSERİ

Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu - KAYSERİ

- Yoğunluğun oluştuğu Kayseri Otobüs Terminalinden detay görüntüler - Talas İlçesindeki mini terminalden detay görüntüler - Yazıhane görevlisi Ali Koçak ile röportaj - Üniversite öğrencisi Batın Selçuk ile röportaj - Ahmet Okan ile röportaj - Kayseri Kayseri 'de de üniversite öğrencileri şehirler arası otobüs terminaline akın etti.Öğrenciler memleketine gitmek için otobüs firmaları önününde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı öğrenciler bilet bulmakta zorluk yaşadı.Bir firmanın yazıhane görevlisi Ali Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilgili nedeniyle bilet satışlarında son saatlerde artış yaşandığını, internet satış sisteminde de yoğunluktan dolayı kesintiler yaşandığını ifade etti.
Üniversite öğrencisi Batın Selçuk ise memleketi Aydın'a gitmek için 2 saatten beri otogarda beklediğini kaydetti.
Ahmet Okan Gürbüz ise 3 haftalık tatili memleketinde geçirmek istediğini ve bilet bulmakta zorluk çektiğini anlattı.

Gard Otobüs Terminali Muhabir Öğrenciler 

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