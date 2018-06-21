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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Melania Trump, ABD-Meksika Sınırında

- Melania Trump, ABD-Meksika Sınırında

MElania ziyaret

( TEKSAS ) - Melania Trump, ABD-Meksika sınırında TEKSAS

Politika Ebeveyn Sığınma 


- ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, ABD-Teksas sınırında ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan ailelerin çocuklarının bulunduğu sığınma merkezlerini ziyaret etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın “sıfır tolerans” politikasını eleştiren göçmen çocukların ailelerinden ayrılmamasını savunan Melania Trump, ABD-Teksas sınırında göçmen çocukların bulunduğu sığınma merkezlerini ziyaret etti. Yaklaşık 2 bin 300 göçmen çocuğun bulunduğu iki tesisi gezen Melania, yetkililerle görüşerek bilgi aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu “sıfır hoşgörü” politikası kapsamında Meksika’dan ülkeye yasa dışı şekilde geçen göçmenlerin çocukları ile ayrı merkezlerde tutulmasına karar verilmişti. Trump, dün tepkilerin ardından politikasında değişikliğe giderek göçmen çocukların aileleriyle kalmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. ABD'nin First Lady'si Melania Trump da ülkeye yasa dışı giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan "sıfır hoşgörü" politikası ile ilgili tepkisini göstermiş "kalbiyle de yönetilen bir ülke olmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı. (YK-DK-Y)
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