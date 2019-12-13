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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
‘Mektubunuz Var’ projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi

‘Mektubunuz Var’ projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi

Hülya Koçyiğit

Doğum Günü Öğretmenler Öğretmen Sinema Oyuncusu Öğrenciler 

-Pasta
-Hülya Koçyiğit konuşma
-Sabriye Şentop konuşma
-Detay

( İSTANBUL )- Hülya Koçyiğit’e geçmiş doğum günü için pasta jesti İSTANBUL

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop’un himayesinde düzenlenen ‘Mektubunuz Var’ projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi.
Üsküdar’da düzenlenen toplantıya ünlü sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit de katıldı.
Gençlerle yaşlıların bir araya geldiği toplantıda, dün doğum günü olan Hülya Koçyiğit için pasta da kesildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop’un himayesinde düzenlenen ‘Mektubunuz Var’ projesi için Üsküdar’da proje tanıtım toplantısı düzenlendi.
Adile Sultan Kasrı Öğretmenevinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit de katıldı.
Programda Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi sakinleri ile Validebağ Fen Lisesi öğrencileri bir araya geldi. Programda yapılan konuşmaların yanı sıra genç öğrencilerin sergilediği müzik performansı da katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte konuşma yapan Sabriye Şentop, “Bu proje ile sevgiyi, samimiyeti hoşgörüyü hatırlatan değerlerimizi yaşatmak için küçük bir adım attık. Çalışma sisteminin değişmesiyle birlikte hayat şartlarımız da değişti. Değişen hayat şartları dede nine torun ilişkilerini zayıflattı. Aile ilişkilerini zayıflattı. Kuşaklar arasındaki kültürel köprülerin yerini kalın duvarlar almaya başladı.
Büyükler ile küçükler arasındaki tecrübe paylaşımı giderek azalıyor. Kültürel etkileşimin azalmasına paralel olarak gençler ile yaşlılar arasında iletişim kopukluğu yaşanıyor. Bu gerçekler ile yol çıkarak yaşlılar ile gençlerimiz arasında bir iyilik hareketi başlatmak istedik” dedi.
Hülya Koçyiğit’in dün doğum günü olması nedeniyle toplantıda pasta kesildi. Bu vesileyle doğum gününü kutladığını belirten Hülya Koçyiğit, “Değerli öğretmenlerimiz ve çok kıymetli evlatlarımız ile bir aradayız. Bugün çok anlamlı bir proje için bir araya geldik. ‘Mektubunuz Var’ projesi. Gençler ve yaşını almış, hayat tecrübesi birikmiş büyüklerimiz ile beraberiz. Proje tüm Türkiye’ye yayılsın ve herkes birbiriyle yeniden iletişim kurabilmek için mektup yazmayı tercih etsin” diye konuştu.

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