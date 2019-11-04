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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Meksika’da oto pazarında silahlı saldırı: 5 ölü

- Meksika’da oto pazarında silahlı saldırı: 5 ölü

Oto pazarında ölenler

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

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- Meksika’nın Michoacn eyaletinde bir oto pazarında meydana gelen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü belirtildi. Meksika’nın Michoacn eyaletine bağlı Uruapan kentinde bir oto pazarında düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi öldü. Görgü tanıklıkları, silahlı saldırganların oto pazarına gelerek bölgede bulunan insanlara rastgele ateş ettiğini söyledi.

Silahlı saldırganların daha sonra otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, saldırganların bulunması için polisin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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