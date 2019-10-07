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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Yağıştan detay

( MEKKE )- Umre yapanlar namazlarını yağmur altında eda etti MEKKE

Sağanak Yağış Gökyüzü Şiddetli Yağış Umre 


- Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Mekke'de sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış sırasında çakan şimşekler Mekke-i Mükerreme semalarını aydınlattı. Kabe'de umre görevini yerine getiren Müslümanlar yağmurun yağmasıyla birlikte büyük sevinç yaşarken, akşam ve yatsı namazları yağmur altında kılındı. Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, bugün Mekke sakinlerine önümüzdeki saatlerde şiddetli yağışlara karşı önlem almaları uyarısında bulundu.
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