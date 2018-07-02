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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Meke ve Acıgöl doğal fotoğraf stüdyosu oldu - KONYA

Meke ve Acıgöl doğal fotoğraf stüdyosu oldu - KONYA

- Meke ve Acıgöl doğal fotoğraf stüdyosu oldu - Gelinle damadın fotoğraf çektirmesi - Gelin Gülsüm Yarımoğlu ile röportajMeke ve Acıgöl doğal fotoğraf stüdyosu olduKONYA (AA) - Karapınar ilçesi sınırlarında bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Acıgöl ve Meke Gölü, düğün yapan çiftlerin doğal fotoğraf çektirme mekanı oldu.Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Acıgöl ve Meke Gölü özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yer oldu.Göllerin eşsiz manzarasında fotoğraf çekinenler arasında evlenen çiftler de yer almaya başladı.
Evlilik törenlerini gerçekleştiren Gülsüm ve Şahin Yarımoğlu, fotoğraf stüdyosu yerine Acıgöl ve Meke Gölü manzarasıyla mutlu günlerini ölümsüzleştirdi.Gülsüm Yarımoğlu, "Eşim Şahin ile karar verip bu güzel günümüzde göllerde fotoğraf çekinmek istedik. Bizim için çok güzle bir anı oldu. Hem de ilçemizin tanıtımına katkı sunduk. Bize güzel bir anı oldu." dedi.

Göller Ölümsüz Fotoğraf Stüdyosu 

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