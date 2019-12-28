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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin mektubuna cevap

Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin mektubuna cevap

Mehmetçiğin cevabı

( ANKARA ) ANKARA

Komando Öğretmenler Dolar Öğretmen Öğrenciler 


- ( ANKARA

Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin yazdıkları mektuplara teşekkür videosu geldi. Ankara Mamak demokrasi ortaokulunda okuyan öğrenciler Hakkari Çukurça’da görevli 2’inci hudut tugayı birinci komando taburunda görev yapan mehmetçiğe yolladıkları mektuplara teşekkürlü cevap geldi. Atılganlar olarak bilinen komandoların moralini yükselten mektuba şu cevap geldi: “Hakkari Çukurca 2’inci hudut tugayı birinci komando taburu Atılganlar olarak mektuplar bizi çok mutlu etti. Bizler milletimizin huzuru ve güveni için içdiğimiz anda bağlı kalarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Ankara Mamak Demokrasi ortaokuluna bizlere yolladığı bu mektuplar için tüm öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ediyoruz. “
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