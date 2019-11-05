Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Mehmetçiklere mektup gönderdiler

Mehmetçiklere mektup gönderdiler

öğrencilerden görüntü

Mazlum Öğretmen Cep Telefonu Öğrenciler 

-röportajlar

( BURSA )- Askerler öğrencileri görüntülü arayarak teşekkür etti BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere mektup gönderdi. Mektupları alan askerler, öğrencileri arayarak teşekkür etti. Kocatepe Ortaokulunda 7-F sınıfı, harekatta görevli askerlere mektup yazdı. Yazılan mektuplar posta yoluyla Mehmetçiğe gönderildi. Sınıf olarak gönderilen mektuplar yerine ulaştı. Mektuplara karşı kayıtsız kalmayan askerler, cep telefonuyla görüntülü olarak arama yapıp, kendilerine mektup gönderen öğrencilere teşekkür etti. Türkçe öğretmeni Ali Osman Erciyas, "Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte Türk milleti olarak askerlerimizin yanında olmak içn ben ve öğrencilerimiz mektup yazmak istedik. Çocuklarımız Türkçe dersinde öğrendiğimiz mektupları yazdı. Çocuklarımızda duygularını en saf bir şekilde ifade etti.
Buradan onlarla birlikte mektuplarımızı posta yoluyla Mehmetçiğimize gönderdik. Aradan bir kaç hafta geçti, askerlerimizden de bizlere geri dönüş oldu. Bizleri görüntülü olarak aradılar. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Son olarak şunu söylüyorum Türk milleti olarak her zaman Mehmetçiğimizin arkasındayız. Öğrencilerden Sudenur Kayaalp ise, "Mehmetçiklerimiz şu anda Suriye'de. Bizim için mazlumlara yardım ediyorlar. Onlara zarar gelmesin diye canla başla çalışıyorlar. Biz Türkiye olarak her zaman onları yanıdayız ve olmaya devam edeceğiz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Buradan onları çok sevdiğimizi bir kez daha söylüyorum. Mektupları gönderdikten sonra askerlerimiz bizleri aradı, sınıf olarak çok mutlu olduk" diye konuştu.
(SA-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı