Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi

Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi

Kermesten detay görüntüler

Dera Misyon Akkale Kermes Sağlık Çalışanları 

-Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ile röportaj
-detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, Sağlık-Sen Şube Başkanlığı’nca Mehmetçik Vakfı yararına kermes gerçekleştirildi.
İskele Meydanı’nda, Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık-Sen Çanakkale Şubesi’nce, Mehmetçik Vakfı yararına kermes gerçekleştirildi.
Kermese, Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, Sağlık-Sen Kadın Komisyonu Aysun Demirtosun ile sağlık çalışanları katıldı.
Kermeste, sağlık çalışanları tarafından hazırlanan yiyecekler, satışa sunuldu. Satıştan elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfına bağışlanacak. Kermesin Sağlık-Sen Kadın Komisyonu üyeleri tarafından düzenlendiğini ifade eden Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, "Bu kermesin geliri, Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100'üncü Yıl dönümü olması münasebetiyle ayrı bir anlam ifade ediyor. Sloganımız, 'Türkiye Mehmetçiğe Emanet, Mehmetçik Türk Milletine Emanettir'. Bu çerçevede kermes düzenlenmiştir. Gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağımız bu kermesteki ürünleri Sağlık çalışanı arkadaşlarımız evlerinde yaptı. Satışa sunulan ürünler içerisinde pasta, börek, kısır, keşkek gibi birçok yiyecek yer alıyor" şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı