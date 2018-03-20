Mehmetçik’ten yaralı teröristlere insanlık dersi

-Valinin açıklamaları



( HAKKARİ )- - PKK’nın Harkuk kampına yapılan operasyonda ele geçirilen teröristlerin yaraları Mehmetçik tarafından sarıldı HAKKARİ



- Irak’ın kuzeyindeki PKK terör örgütünün Harkuk kampına yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda yaralı ele geçirilen teröristlerin tedavisi Mehmetçik tarafından yapıldı. Hakkari’de görev yapan Mehmetçik tarafından geçtiğimiz günlerde gece saat 03.00 sıralarında PKK terör örgütünün Harkuk kampına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yaralı ele geçirilen teröristlerin Mehmetçik tarafından tedavisinin olay yerinde yapıldığı görüntüleri ortaya çıktı. Bir teröristin yaralarını pansuman eden Mehmetçik, terörle mücadele de bile sergilediği tavrıyla bir kez daha gönülleri fethetti. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Mehmetçiğin sergilediği örnek davranışa değinmişti. Güvenlik güçlerinin savaşta düşmana şefkat eli gösterdiğini ifade eden Vali Toprak, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dün gece saat 03.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu Harkuk kampına operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında Bixi adlı silahın başında bulunan 2 terörist yaralı olarak ele geçirildi. Mehmetçik ayağından yaralı olan teröristlerin hemen ilk tedavisini yaparken, diğer taraftan da üşümemeleri için montlarını giydirmiştir. Biz işte böyle bir milletiz. Ama teröriste sorulduğunda, ‘Bizi vuracak mıydınız?’ sorusuna terörist ‘Evet’ cevabı vermiştir. Askerimiz terörle mücadelede bile büyük hassasiyetler göstermektedir” ifadelerini kullanmıştı.

