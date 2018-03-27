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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Mehmetçik için kurbanlık koyun ve iç çamaşırı gönderdiler

Mehmetçik için kurbanlık koyun ve iç çamaşırı gönderdiler

koyunların görüntüsü

Kınalı Şehadet Köy Muhtarı Belediye Başkanlığı İç Çamaşırı 

-Belediye Başkanının açıklamaları
-Detay

( YOZGAT ) - Afrin'e Yozgat'tan plaka morali '66' koyun YOZGAT

- Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde belediye başkanlığı organizesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere moral ve motivasyon amacıyla 42 köy muhtarı tarafından toplanan 66 adet kurbanlık koyun ve 9 bin iç çamaşırı dualar eşliğinde gönderildi. Öğle namazının ardından Yeşilyurt Cami önünde düzenlenen törene Şefaatli Kaymakamı Yücel Erdem, Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Aşık ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şefaatli Kaymakamı Yücel Erdem, "42 köyümüzden muhtarlarımız 66 adet koyun topladı. Bu koyunları Afrin’deki kınalı kuzularımıza Mehmetçiğimize gönderiyoruz. Organizasyonda emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.
Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt ise, “Vatan dendiğinde şehadete koşarak giden milletin parçalarıyız. Böyle bir milletin yüce askerine Şefaatli ilçemizden de küçük bir hediye gönderebilmek ve onlara moral vermek için muhtarlarımız 66 tane koyun topladılar. Belediyemiz de 9 bin tane iç çamaşırı ve ihtiyaç malzemeleri alarak Mehmetçiğimize gönderiyoruz. Bu gönderdiğimiz hediyeleri yardımlaşmanın birer örneği olarak kabul etsinler." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde bir kamyon kurbanlık koyun ve 9 bin iç çamaşırı Afrin’deki askerlere ulaştırılmak üzere Hatay’ın Hassa ilçesine gönderildi.
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