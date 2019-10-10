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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mehmetçik için eller semaya açıldı

Mehmetçik için eller semaya açıldı

-Camiden detay

Şehit Polis Allah Harekat Polisi 

--Seladan detay
--Röportaj
--camiye gidenlerden detay
--Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL )- İstanbul'da Mehmetçik'e dualar edildi İSTANBUL

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Eyüpsultan Camii'nde yatsı namazı sonrasında dualar edildi. İstanbul'da binlerce kişi Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için yatsı namazıyla birlikte camilere akın etti. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesi, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren İstanbullular Eyüpsultan Camii'nde bir araya geldi. Harekatın başarılı geçmesi ve Mehmetçik'in zaferi için eller semaya açıldı."Burada onlar için dua edeceğim" Halit Özkan, Mehmetçik için dua etmeye geldiklerini belirterek, "Oraya giden bütün askerlerimizin inşallah sağ salim bir şekilde tekrardan Türkiye'ye gelmelerini ümit ediyorum. Burada onlar için dua edeceğim. Onları gerçekten ülke olarak, kendim olarak, ailem olarak destekliyoruz. Onlar için dua ediyor ve bütün Türkiye'nin arkasında olmasını istiyoruz" dedi.
"Bizler de bayraklarla onları karşılayacağız" Abdülaziz Efendi ise, "Yatsı namazından sonra cemaatle birlikte Mehmetçik'e, orada bulunan özel harekat polisimize dua edeceğiz. Mevlam orada bulunan askerimizin yar ve yardımcınız olsun. İnşallah şehit vermeden görevini yerine getirecekler. Bizlerde bayraklarla onları karşılayacağız" ifadesini kullandı. Ümit Kaynak da her daim Mehmetçiğin yanında olduğunu söyleyerek, "Barış Pınarı Harekatı'mızı destekliyoruz. Mevlam askerimizin yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz her daim yanlarındayız" diye konuştu.
Kılınan namazın ardından Barış Pınarı Harekatı’na katılan tüm Mehmetçikler için dua edildi.
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