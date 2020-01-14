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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı

Tekerlekli sandalye dağıtımından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Gesi Tekerlekli Sandalye 


- Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barışın elçisi, masumların umudu Mehmetçiğimiz Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi" denildi.
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